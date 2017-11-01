 Sonunda isyan etti – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sonunda isyan etti

    Sonunda isyan etti

    Aykut Kocaman’ı eleştiren Fransız yıldız, “Kendimi iyi hissederken ve bir şeyler yapabilecekken oyundan alınmak beni şaşırtıyor. Neden hep ben, bunu hiç anlamış değilim” ifadelerini kullandı

    Fenerbahçe, 3-1 önde götürdüğü maçta Kadıköy'de Kayserispor'la 3-3 berabere kalırken, fatura Ozan Tufan ve Mathieu Valbuena'yı oyundan alan Aykut Kocaman'a kesildi. Sarı-lacivertli hoca, Valbuena'ya bunu ilik defa yapmıyordu; Fransız yıldız, son 5 maçta da 90 dakikayı tamamlayamadı.

    Sonunda canına tak etti Valbuena'nın... İsyan noktasına geldi, Kocaman'a serzenişte bulundu. Sarı-lacivertli hocanın yapılan eleştirilere, "Onu oyundan geç bile aldım" diye yanıt vermesi ise daha çok dokundu Valbuena'ya. 33 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarına şöyle dert yandı: "Hoca neden sürekli olarak beni çıkartıyor anlamıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum, iyi de oynadığımı düşünüyorum ama oyundan ilk alınan hep ben oluyorum. Kariyerimde teknik direktörlerin tercihlerine hep saygı gösterdim. Ancak kendimi iyi hissederken ve bir şeyler yapabilecekken oyundan alınmak beni şaşırtıyor."

    Emre BOL
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sonunda isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.