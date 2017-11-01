Sonunda isyan etti
Aykut Kocaman’ı eleştiren Fransız yıldız, “Kendimi iyi hissederken ve bir şeyler yapabilecekken oyundan alınmak beni şaşırtıyor. Neden hep ben, bunu hiç anlamış değilim” ifadelerini kullandı
Sonunda canına tak etti Valbuena'nın... İsyan noktasına geldi, Kocaman'a serzenişte bulundu. Sarı-lacivertli hocanın yapılan eleştirilere, "Onu oyundan geç bile aldım" diye yanıt vermesi ise daha çok dokundu Valbuena'ya. 33 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarına şöyle dert yandı: "Hoca neden sürekli olarak beni çıkartıyor anlamıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum, iyi de oynadığımı düşünüyorum ama oyundan ilk alınan hep ben oluyorum. Kariyerimde teknik direktörlerin tercihlerine hep saygı gösterdim. Ancak kendimi iyi hissederken ve bir şeyler yapabilecekken oyundan alınmak beni şaşırtıyor."
Emre BOL
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Sonunda isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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