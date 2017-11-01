Sonunda isyan etti

Fenerbahçe, 3-1 önde götürdüğü maçta Kadıköy'de Kayserispor'la 3-3 berabere kalırken, fatura Ozan Tufan ve Mathieu Valbuena'yı oyundan alan Aykut Kocaman'a kesildi. Sarı-lacivertli hoca, Valbuena'ya bunu ilik defa yapmıyordu; Fransız yıldız, son 5 maçta da 90 dakikayı tamamlayamadı.Sonunda canına tak etti Valbuena'nın... İsyan noktasına geldi, Kocaman'a serzenişte bulundu. Sarı-lacivertli hocanın yapılan eleştirilere, "Onu oyundan geç bile aldım" diye yanıt vermesi ise daha çok dokundu Valbuena'ya. 33 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarına şöyle dert yandı: "Hoca neden sürekli olarak beni çıkartıyor anlamıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum, iyi de oynadığımı düşünüyorum ama oyundan ilk alınan hep ben oluyorum. Kariyerimde teknik direktörlerin tercihlerine hep saygı gösterdim. Ancak kendimi iyi hissederken ve bir şeyler yapabilecekken oyundan alınmak beni şaşırtıyor."