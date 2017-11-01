Skrtel’i kafa topu yakmış

Sarı-lacivertlilerde Skrtel, Aatıf ve Fernandao, Kayseri maçının kadrosuna alınmamıştı. Skrtel'in son idmanda bir hava topunda kulağındaki kristallerinin yerinden oynadığı, bu yüzden sürekli başının döndüğü, ayakta bile durmakta zorluk çektiği ortaya çıktı. Slovak oyuncunun egzersizlerle kristallerinin yerine yerleştirilmeye çalışıldığı, Aatıf'ın alt, Fernandao'nun ise arka adalesinde ağrılar olduğu belirtildi.