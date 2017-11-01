Muhatap yoksa ceza yok

TFF, Kayserispor maçında yayıncı kuruluşun görüntülerinden yola çıkılarak küfür ettiği öne sürülen Valbuena'nın PFDK'ya sevkine gerek görmedi. Edilen küfürlerde Valbuena'nın karşısında bir muhatap olmadığı düşüncesinde olan TFF yetkilileri, Fransız futbolcu hakkında işlem yapmadı. Yeni alınan kararla, televizyon görüntülerini de artık delil kabul ediliyor. Yeni uygulama, Başakşehir maçında hakeme küfrü nedeniyle Caner Erkin için devreye sokulmuştu. Öte yandan F.Bahçe, Kayseri maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.