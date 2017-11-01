 Muhatap yoksa ceza yok – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Muhatap yoksa ceza yok

    Muhatap yoksa ceza yok
    TFF, Kayserispor maçında yayıncı kuruluşun görüntülerinden yola çıkılarak küfür ettiği öne sürülen Valbuena'nın PFDK'ya sevkine gerek görmedi. Edilen küfürlerde Valbuena'nın karşısında bir muhatap olmadığı düşüncesinde olan TFF yetkilileri, Fransız futbolcu hakkında işlem yapmadı. Yeni alınan kararla, televizyon görüntülerini de artık delil kabul ediliyor. Yeni uygulama, Başakşehir maçında hakeme küfrü nedeniyle Caner Erkin için devreye sokulmuştu. Öte yandan F.Bahçe, Kayseri maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muhatap yoksa ceza yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.