Kontrollü oyun, kontrolsüz defans
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın en bilinen, belki de en çok eleştirilen özelliği takımını fazlasıyla kontrollü, defansif yönü kuvvetli bir oyun tarzı benimsemesi.
Bu sezon geride kalan 10 haftada özellikle deplasman maçlarında kontrollü oyunu tercih eden Kocaman, Kadıköy'de ev sahibi olarak sahaya çıktığı karşılaşmalarda da kafasındaki oyun planını çok bozmuyor. Son olarak Kayserispor ile oynanan maçta 3-1 öne geçtikten sonraki oyuncu değişiklikleri, özellikle Fransız yıldız Valbuena'yı yine oyundan alması ve maçın 3-3 gelmesi Kocaman'a yönelen eleştiri oklarını çoğaltıyor. Aykut Kocaman ne kadar da kontrollü oyun, defansif anlayışı takımına uygulamaya çalışsa da, Sarı lacivertli ekip kalesinde gollere engel olamıyor. Fenerbahçe şampiyonluk için yarıştığı takımlardan daha fazla gol yemiş durumda. Fenerbahçe 10 hafta sonunda kalesinde 15 gol görürken, lider Galatasaray 8 gol, Medipol Başakşehir 13 gol, Beşiktaş ise 11 golü kalesinde gördü. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon aynı dönemde kalesinde 10 gol görürken, şampiyon olduğu son sezon olan 2013-2014 sezonunda ilk 10 haftada kalesinde sadece 11 gol görmüştü.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:02
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
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