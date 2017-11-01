Fenerbahçe iflas etti!
Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine verdiği 33 gol pozisyonunda kalesinde tam 15 gol gördü.
Kayserispor'dan 3 gol yiyen Fenerbahçe, savunma anlamında son 10 sezonunun en kötü dönemini yaşıyor. Rakiplerine verdiği 33 pozisyonun 15'i gol olurken yüzde 45'lik ortalama sağlandı. Geçen sezonun tamamında 114 pozisyon verip, 32 gol yemişlerdi.
Kaleyi Aytemiz Alanyaspor maçıyla devralan ve 6 maça çıkan Carlos Kameni, 7 gol yedi. Volkan ise 4 haftada kalesinde 8 gol gördü.
Sabah
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:45
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
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