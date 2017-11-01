Fenerbahçe iflas etti!

Kayserispor'dan 3 gol yiyen Fenerbahçe, savunma anlamında son 10 sezonunun en kötü dönemini yaşıyor. Rakiplerine verdiği 33 pozisyonun 15'i gol olurken yüzde 45'lik ortalama sağlandı. Geçen sezonun tamamında 114 pozisyon verip, 32 gol yemişlerdi.

Kaleyi Aytemiz Alanyaspor maçıyla devralan ve 6 maça çıkan Carlos Kameni, 7 gol yedi. Volkan ise 4 haftada kalesinde 8 gol gördü.







Sabah