F.Bahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:33
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
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