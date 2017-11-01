 F.Bahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    F.Bahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    , Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları kaydedildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.