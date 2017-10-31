Dilmen'den Kocaman'a eleştiri

Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe'nin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen, katıldığı yayıında Fenerbahçe'nin son durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.



İşte o yorumlardan bazıları:



Kayserispor, Aykut Kocaman yüzünden Fenerbahçe'den puan aldı. Aykut Kocaman'ın Alex ile yaşadığı krizden Valbuena'ya kadar gelen bir durum var. Valbuena hiçbir zaman Alex olamayacaktır ama bu sefer bir fark var. Valbuena'yı Aykut Kocaman aldırdı. Aykut Kocaman, Valbuena'yı forvet arkasına çekip dinlendirebilir, onun bölgesi için Alper'i oyuna alabilirdi.