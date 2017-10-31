Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe'nin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o yorumlardan bazıları:
Kayserispor, Aykut Kocaman yüzünden Fenerbahçe'den puan aldı. Aykut Kocaman'ın Alex ile yaşadığı krizden Valbuena'ya kadar gelen bir durum var. Valbuena hiçbir zaman Alex olamayacaktır ama bu sefer bir fark var. Valbuena'yı Aykut Kocaman aldırdı. Aykut Kocaman, Valbuena'yı forvet arkasına çekip dinlendirebilir, onun bölgesi için Alper'i oyuna alabilirdi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 21:56
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Trabzonspor'a meşaleli destek
Toplam 1
Yorum
erol yoksa,yoksa 50. yıl şampiyonluk falanmmı,deme ya,kombine forma alayım hemen.yöneticiler bölüşssün
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Beşiktaş'ta Monaco maçı öncesi kriz
Toplam 10
Yorum
Özgür Gitsin terbiyesiz
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 18
Yorum
Yorumcu tff BEŞİKTAŞ ı kolluyor.
Dilmen'den Kocaman'a eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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