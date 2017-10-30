Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü hayatını kaybeden Fenerbahçe eski yöneticisi Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:18
-
Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 19
Yorum
lkgflhf tolgay konusunda haklısın ama medel esasen orta sahadır kulaktan dolma bilgilerle yorum yapma en azından oğuzhan oynıcağına medel oynasın
-
Trabzon'dan G.Saray'a olay şarkı!
Toplam 13
Yorum
eko 10 maç yapsa gs ts birini ts alrdı oda akşam hakem amcanız sayesinde oldu ilk 7ye grmeyen takım trftralarıda konuşuyoya ona ynyrum.
-
İlla bağıralım mı!
Toplam 77
Yorum
Mr. Black BJK Sayın Ergün çok amatörce cevap vermiş. Evet doğru kırmızı kart verilmedi TS'li futbolcuya. Ancak sizin de maç boyunca sadece 1 şutunuz var.
Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.