Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena

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Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik İspanyolca küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı.

Valbuena'nın, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya küfür edildiği iddia edildi.

Fransız golcünün yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica kanayan dudağını gösteren Valbuena'nın ardından formasını değiştirmek için kenara geldiği sırada Kayserispor hocasına "F..k off" ifadesini kullandığı belirtildi.



