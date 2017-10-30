Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Beşiktaşlı Caner Erkin'in TV görüntülerinden 6 maç ceza almasının ardından yakın çekimler taraftarların dikkatinden kaçmıyor. Dünkü Trabzonspor maçında Muslera'nın İspanyolca küfüründen sonra Fenerbahçe Kayserispor maçında da Valbuena'nın İngilizce küfürü ekrana yansıdı
Beşiktaşlı Caner Erkin'in 6 maçlık cezası sonrasında ekranlara yansıyan yakın çekimler futbolseverleri 'gözlemci' yaptı!
Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik İspanyolca küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı.
Valbuena'nın, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya küfür edildiği iddia edildi.
Fransız golcünün yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica kanayan dudağını gösteren Valbuena'nın ardından formasını değiştirmek için kenara geldiği sırada Kayserispor hocasına "F..k off" ifadesini kullandığı belirtildi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:34
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Muslera'dan sonra Valbuena...
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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