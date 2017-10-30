Neustadter'den şok sözler!
Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, 3-3 beraberlikle biten Kayserispor maçı sonrası sitem dolu sözler sarf etti. Maçta 3-1öne geçtikten sonra kimsenin sorumluluk almadığını belirten Rus futbolcu, "Haerkes maçı kafasında bitirdi" yorumunu yaptı.
Kayserispor karşısında skorun 3-1'den neden 3-3'e geldiğini Neustadter şu sözlerle ortaya serdi:
"MOLA ALMIŞ GİBİYDİK"
Kelime bulmakta zorlanıyorum. 3-1 öne geçtiğimiz bir karşılaşmaydı. Şu ana kadar en kötü maçımızdı, yine de 3-1'e getirdik.
Ne oldu anlamadım. 3-1'den sonra kimse top istememeye başladı. Herkes maçı bitirdi kafasında. Kimse top bile istemedi, Kendi kendimize mola vermiş gibiydik. İnanılmaz
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:29
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
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