 Neustadter'den şok sözler! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Neustadter'den şok sözler!

    Neustadter'den şok sözler!

    Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, 3-3 beraberlikle biten Kayserispor maçı sonrası sitem dolu sözler sarf etti. Maçta 3-1öne geçtikten sonra kimsenin sorumluluk almadığını belirten Rus futbolcu, "Haerkes maçı kafasında bitirdi" yorumunu yaptı.

    Kayserispor karşısında skorun 3-1'den neden 3-3'e geldiğini Neustadter şu sözlerle ortaya serdi:

    "MOLA ALMIŞ GİBİYDİK"
    Kelime bulmakta zorlanıyorum. 3-1 öne geçtiğimiz bir karşılaşmaydı. Şu ana kadar en kötü maçımızdı, yine de 3-1'e getirdik.

    Ne oldu anlamadım. 3-1'den sonra kimse top istememeye başladı. Herkes maçı bitirdi kafasında. Kimse top bile istemedi, Kendi kendimize mola vermiş gibiydik. İnanılmaz

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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