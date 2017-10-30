Neustadter'den şok sözler!

Kayserispor karşısında skorun 3-1'den neden 3-3'e geldiğini Neustadter şu sözlerle ortaya serdi:



"MOLA ALMIŞ GİBİYDİK"

Kelime bulmakta zorlanıyorum. 3-1 öne geçtiğimiz bir karşılaşmaydı. Şu ana kadar en kötü maçımızdı, yine de 3-1'e getirdik.

Ne oldu anlamadım. 3-1'den sonra kimse top istememeye başladı. Herkes maçı bitirdi kafasında. Kimse top bile istemedi, Kendi kendimize mola vermiş gibiydik. İnanılmaz