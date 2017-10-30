Kadıköy'de oynanacak kritik maç öncesi görüşlerini açıklayan Kocaman şu ifadeleri kullandı:



"Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun"

Dün cumhuriyetimizin 94. yılını kutladık hep beraber.Hem tekrar ulusumuzu tebrik ediyorum, hem de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel ülkeyi kuran şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

"İştahımız arttı"

Ligin en üst sırasındaki G.Saray'ın puan kaybı bizim de içinde olduğumuz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan oluşan grubun iştahını arttırdı. Son olarak biz sahne alacağız. Kazanarak G.Saraya 3 puan daha yaklaşamaya çalışacağız. Bu mümkün ama kağıt üzerinde olduğu kadar kolay olmayacak.

"Kayserispor herkesi şaşırttı"

?Kayserispor lige Galatasaray maçındaki silik performansla başladı. O maçı izlerken "küme düşmenin 1 numaralı adayı Kayseri mi?" derken sonrasındaki 8 haftada ligin en çok puan toplayan takımı haline geldiler.

"Genimizde kazanmak var"

Bugünkü maçın zorluk derecesini gösteriyor bu durum ama artık mutlak ve mutlak kazanmaya ihtiyacımız var. Özellikle Fenerbahçe'nin genetiğinde olan kazanan takım haline gelmek için de bu maça çok çok ihtiyacımız var.