Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol

Fenerbahçe'nin 45. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından Kayserisporlu futbolcular, sarı-lacivertlilere tepki gösterdi.

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, golden saniyeler önce bir pozisyonda orta sahada yerde kaldı. Pozisyonun devamında Fenerbahçe, Ozan Tufan'la beraberlik golünü buldu.

Golden sonra Kayserisporlu futbolcu Şamil Çinaz, Fenerbahçe yedek kulübesine giderek, sarı-lacivertli oyuncuların topu dışarı atmaması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'a sitemde bulundu.



ERMAN TOROĞLU: "ÖYLE BİR KURAL YOK"

Devre arasında pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin topu taca atmamasının doğru karar olduğunu söyledi.

Oyunun durmasına hakemin karar vereceğini belirten Toroğlu, "Rakip yerde kaldı topu dışarı atayım düşüncesi yanlış bir düşünce. Artık dünyanın bir çok yerinde topu dışarı atan futbolcu tepki görüyor. Yerde yatan futbolcunun sakatlığı boyundan yukarı olduğu zaman zaten hakem kesiyor. Boyundan aşağı olduğu zaman yatsın bana ne? Her yerde yatana topu taça atılacak diye bir kanun yok. Kitapta yazan tek kural, kafaya müdahalelerde oyun durur. Fenerbahçeli futbolcuların pozisyonu sürdürmesinde sakınca yok."







*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır