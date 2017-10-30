Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol
Kayserispor karşısında 41'de geriye düşen Fenerbahçe'nin 45'te Ozan Tufan'la bulduğu gol öncesinde faul tartışması yaşandı.
Fenerbahçe'nin 45. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından Kayserisporlu futbolcular, sarı-lacivertlilere tepki gösterdi.
Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, golden saniyeler önce bir pozisyonda orta sahada yerde kaldı. Pozisyonun devamında Fenerbahçe, Ozan Tufan'la beraberlik golünü buldu.
Golden sonra Kayserisporlu futbolcu Şamil Çinaz, Fenerbahçe yedek kulübesine giderek, sarı-lacivertli oyuncuların topu dışarı atmaması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'a sitemde bulundu.
ERMAN TOROĞLU: "ÖYLE BİR KURAL YOK"
Devre arasında pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin topu taca atmamasının doğru karar olduğunu söyledi.
Oyunun durmasına hakemin karar vereceğini belirten Toroğlu, "Rakip yerde kaldı topu dışarı atayım düşüncesi yanlış bir düşünce. Artık dünyanın bir çok yerinde topu dışarı atan futbolcu tepki görüyor. Yerde yatan futbolcunun sakatlığı boyundan yukarı olduğu zaman zaten hakem kesiyor. Boyundan aşağı olduğu zaman yatsın bana ne? Her yerde yatana topu taça atılacak diye bir kanun yok. Kitapta yazan tek kural, kafaya müdahalelerde oyun durur. Fenerbahçeli futbolcuların pozisyonu sürdürmesinde sakınca yok."
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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