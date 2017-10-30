Fenerbahçe son dakikada dondu kaldı!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u ağırladı. Gollerin yağmur gibi yağdığı maçta Fenerbahçe, 90+4'te yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3-1 öne geçen Fenerbahçe, Asamoah Gyan'ın uzatmalarda attığı golle 2 puanı bıraktı. Kaysersipor, Gyan'ın 90+4'teki golüyle zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı başardı.

Goller:

41' Umut Bulut

45' Ozan Tufan

50' Neustadter

62' Josef

68' Neto (K. K.)

90+5 Asamoah



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MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor karşısında, geçen haftaki derbi karşılaşmasının ilk 11'ini bozmadı.

Kocaman, geçen hafta Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalan takımının ilk 11'ini Ülker Stadı'nda oynanan Kayserispor mücadelesinde de sahaya sürdü.

Geçen hafta denediği 4-3-2-1 sistemiyle takımını sahaya süren Kocaman, kaleyi Carlos Kameni'ye teslim ederken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Josef de Souza, Ozan Tufan ve Nabil Dirar'dan kuran Kocaman, bu isimlerin önünde sağ tarafta Giuliano Victor de Paula'ya, solda ise Mathieu Valbuena'ya şans tanıdı. İleri uçta ise Hollandalı Vincent Janssen görev aldı.

- Skrtel ve Fernandao kadroda yok

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Jose Fernandao, rahatsızlıklarından dolayı kadroya dahil edilmedi.

Skrtel'in maçtan önce baş dönmesi nedeniyle kendisini iyi hissetmediği, Fernandao'nun da alt adalesinde ağrılarının bulunduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Kocaman, bu iki ismin yanı sıra uzun süredir sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Robin van Persie'yi de Kayserispor karşılaşmasında kullanamadı.

Tecrübeli teknik adam, Aatıf Chahechouhe'yi ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

- Üst üste aynı ilk 11

Süper Lig'de ilk iki maçta aynı 11'i sahaya süren Kocaman, 9 ve 10. hafta mücadelelerinde de kadroyu bozmadı.

Galatasaray'la 0-0 berabere kalan kadroyu bozmayan Kocaman, uzun bir süre sonra aynı kadroyla takımını sahaya sürdü.

Kocaman, Göztepe ve Trabzonspor'la oynanan sezonun ilk iki maçında Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Valbuena, Dirar, Alper Potuk, Van Persie 11'ini tercih etmişti.

Tecrübeli teknik adam, o kadrodan 6 değişiklik yaparak son iki haftadır Carlos Kameni, Isla, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen ilk 11'ini sahaya çıkardı.

- Galatasaray'a koreografi göndermesi

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında koreografi gösterisi yaptı.

Geçen hafta Galatasaray'ın yaptığı koreografiye göndermede bulunarak sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu ve üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazan büyük bir bayrak açtı. Bu bayrağın altında ise "Bazı Emanetler Vardır Bizi AYAKTA Tutan." yazılı bir pankart yer aldı. Maraton Tribünü'nde ise yine büyük bir Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan Kadıköy'de tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı.

- Lucescu maçı izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Lucescu, Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden takip etti.