Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI ANLATIM
Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Ligde geçen hafta Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürmek için taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Kanarya sahasındaki son iki maçı kazandı. 6. haftada Beşiktaş'ı 2-1, 8. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçen Aykut Kocaman'ın öğrencileri seriyi 3'e taşımak ve 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden hayata geçirmek istiyor.
Ancak Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Zira Kayserispor, Sumudica yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Anadolu ekibi 17 puanla ilk 5'te yer alıyor. Fenerbahçe'nin ise 15 puanı var. Sarı-lacivertliler kazanırsa rakibinin üzerine çıkacak..
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem Ersoy
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen.
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kucher, Kana-Bıyık, Atila, Şamil, Badji, Güray, Deniz, Mendes, Umut.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:08
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares TFF TARAFLIDIR. Yeşil renk sevdalısıdır. Eh, yeşil de yayıncı kuruluş rengidir.
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 13
Yorum
Gs Ne büyüksün galatasaray ,ağzı olan attığın yeme koşuyor ...
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares Sen başka maçı mı seyrettin? Caner'in hakemin arkasında el kol hareketleriyle tamamladığı küfürleri var.
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