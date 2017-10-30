Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında bu akşam Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'deki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.Ligde geçen hafta Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürmek için taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Kanarya sahasındaki son iki maçı kazandı. 6. haftada Beşiktaş'ı 2-1, 8. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçen Aykut Kocaman'ın öğrencileri seriyi 3'e taşımak ve 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden hayata geçirmek istiyor.Ancak Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Zira Kayserispor, Sumudica yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Anadolu ekibi 17 puanla ilk 5'te yer alıyor. Fenerbahçe'nin ise 15 puanı var. Sarı-lacivertliler kazanırsa rakibinin üzerine çıkacak..: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem Ersoy: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen.: Lung, Lopes, Kucher, Kana-Bıyık, Atila, Şamil, Badji, Güray, Deniz, Mendes, Umut.