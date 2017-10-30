Erman Toroğlu'ndan Ozan Tufan yorumu: Taca atması gerekmez
Kayserispor karşısında 41'de geriye düşen Fenerbahçe'nin 45'te Ozan Tufan'la bulduğu gol öncesinde faul tartışması yaşandı.
Golünden Ozan Tufan Deniz Türüç'ten kaptığı topta Kayserisporlu futbolcu yerden kalkamayınca Sumudica çok sinirlendi.
Hakem Halil Umut Meler'in devam dediği pozisyonun ardından sarı-lacivertliler golü bulurken, bu pozisyonda sarı-lacivertli futbolcuların topu taca atması gerektiği yorumları yapıldı.
ERMAN TOROĞLU: "ÖYLE BİR KURAL YOK"
Devre arasında pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin topu taca atmamasının doğru karar olduğunu söyledi.
Oyunun durmasına hakemin karar vereceğini belirten Toroğlu, "Rakip yerde kaldı topu dışarı atayım düşüncesi yanlış bir düşünce. Artık dünyanın bir çok yerinde topu dışarı atan futbolcu tepki görüyor. Yerde yatan futbolcunun sakatlığı boyundan yukarı olduğu zaman zaten hakem kesiyor. Boyundan aşağı olduğu zaman yatsın bana ne? Her yerde yatana topu taça atılacak diye bir kanun yok. Kitapta yazan tek kural, kafaya müdahalelerde oyun durur. Fenerbahçeli futbolcuların pozisyonu sürdürmesinde sakınca yok."
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:54
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 36
Yorum
Aslan DEMEKKI FB'LI AYKUTUN KULAGINA BIRILERI BIRSEYLER FISILDAMIS GSARAYA YAPILAN HAKSIZLIKLAR BIR BASKA TAKIMA YAPILSA YER YERINDEN OYNARDI
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''Talisca'nın performansından mutlu değiliz!''
Toplam 11
Yorum
sözde iyi gibi görünen başkan 2. abobakar vakası yaşanacağı için oyuncyu hemen karalama orman bu takımın en iyisi taliscadır tarftar herşyi görüyo al oğuzhanı da git
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''Talisca'nın performansından mutlu değiliz!''
Toplam 11
Yorum
djslhfslfghldg baktı taliscayı elde tutamıcak tepki gelmesşn diye oyunuyu kötülemeye başladı orman takımın en yeteneklisi taliscadı bu tartışılmaz
Erman Toroğlu'ndan Ozan Tufan yorumu: Taca atması gerekmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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