 Erman Toroğlu'ndan Ozan Tufan yorumu: Taca atması gerekmez – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Erman Toroğlu'ndan Ozan Tufan yorumu: Taca atması gerekmez

    Erman Toroğlu'ndan Ozan Tufan yorumu: Taca atması gerekmez

    Kayserispor karşısında 41'de geriye düşen Fenerbahçe'nin 45'te Ozan Tufan'la bulduğu gol öncesinde faul tartışması yaşandı.

    Golünden Ozan Tufan Deniz Türüç'ten kaptığı topta Kayserisporlu futbolcu yerden kalkamayınca Sumudica çok sinirlendi.

    Hakem Halil Umut Meler'in devam dediği pozisyonun ardından sarı-lacivertliler golü bulurken, bu pozisyonda sarı-lacivertli futbolcuların topu taca atması gerektiği yorumları yapıldı.

    ERMAN TOROĞLU: "ÖYLE BİR KURAL YOK"
    Devre arasında pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin topu taca atmamasının doğru karar olduğunu söyledi.

    Oyunun durmasına hakemin karar vereceğini belirten Toroğlu, "Rakip yerde kaldı topu dışarı atayım düşüncesi yanlış bir düşünce. Artık dünyanın bir çok yerinde topu dışarı atan futbolcu tepki görüyor. Yerde yatan futbolcunun sakatlığı boyundan yukarı olduğu zaman zaten hakem kesiyor. Boyundan aşağı olduğu zaman yatsın bana ne? Her yerde yatana topu taça atılacak diye bir kanun yok. Kitapta yazan tek kural, kafaya müdahalelerde oyun durur. Fenerbahçeli futbolcuların pozisyonu sürdürmesinde sakınca yok."



    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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