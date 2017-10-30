 Dilmen'den ağır eleştiri – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Dilmen'den ağır eleştiri

    Dilmen'den ağır eleştiri

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor maçın yorumladı.

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Rıdvan Dilmen, 3-3 sona eren Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi.

    Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları

    "Kayserispor 3-1 gerideyken Fenerbahçe'nin yarı sahasında top oynadı. Fenerbahçe takımı kendi sahasında bu kadar gol yer mi! Bir de öyle acayip hücum yapan bir takım değilsin. Hasan Ali arkası dönük oyuncuyu çekiyor. Oyun bitmiş saniyeler kalmış... O da gidiyor, gol oluyor. Kana Bıyık'ın Janssen'e yaptığı hareket kırmızı kart artı penaltı. Hakem göremeyebilir."


    Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumları

    "UYUDUK!"
    "Maçı izlerken uyudum biraz. Devrede acaba insanlara ne anlatacağız dedim! Evet o kadar kötüydü maç. Hakem garip garip kararlar veriyor. Oyun seyirciyi uyuttu, bizi uyuttu hakemi de uyutmuş olabilir. "

    "NE OLURSA OLSUN"
    Dilmen Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol sırasında Kayserisporlu bir oyuncunun yerde yatması hakkında "Her ne olursa olsun, o topu Fenerbahçeli oyuncuların dışarıya atması lazımdı" değerlendirmesini yaptı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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