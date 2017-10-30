 Ahmet Çakar: "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır" – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır"

    Ahmet Çakar: "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır"

    , Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı

    , Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

    "Alex'e yaptığını Valbuena'ya yapıyor"
    Kocaman'ın Valbuena'yı oyundan çıkarması ve Skrtel'i kadroya almamasını yorumlayan Çakar, "Öncelikle Aykut Kocaman'dan özür diliyorum. Aykut Kocaman için, 'Teknik direktör değil, futbol sekreteri.' demiştim. Aykut Kocaman, suni bir futbol sekreteridir. Fenerbahçe'de ufak tefek işlere bile bakamaz. Valbuena'ya aynı Alex'e yaptığı gibi yapıyor. Şimdi de Skrtel'e de oynuyor." ifadelerini kullandı.

    "Ciddi anlamda yıldız düşmanı"
    "Bir insanın analizi için önce geçmişte ne yaptığına bakacaksınız. Aykut Kocaman, Konyaspor'da Hleb'i kendinden bezdirdi. Alex ile pik yaptı. Alex, Fenerbahçe'nin efsanesiydi. Sonra Valbuena ve şimdi de Skrtel var. Valbuena ve Skrtel gibi oyuncular Kocaman'ı yiyebilir. Aykut Kocaman ciddi anlamda yıldız düşmanıdır. Kibar ayaklarıyla Şenol Güneş'e laf çakar. Galatasaray'a 'Suni puanlar var.' diyor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de kaldığı her gün; 25 milyonun kan kusmasıdır. Bu Fenerbahçe şampiyon olacak mı? İkinci ol şampiyonluk kabul edelim."

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Çakar: "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.