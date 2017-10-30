Ahmet Çakar: "Aykut Kocaman yıldız düşmanıdır"
Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı
Ahmet Çakar, Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Alex'e yaptığını Valbuena'ya yapıyor"
Kocaman'ın Valbuena'yı oyundan çıkarması ve Skrtel'i kadroya almamasını yorumlayan Çakar, "Öncelikle Aykut Kocaman'dan özür diliyorum. Aykut Kocaman için, 'Teknik direktör değil, futbol sekreteri.' demiştim. Aykut Kocaman, suni bir futbol sekreteridir. Fenerbahçe'de ufak tefek işlere bile bakamaz. Valbuena'ya aynı Alex'e yaptığı gibi yapıyor. Şimdi de Skrtel'e de oynuyor." ifadelerini kullandı.
"Ciddi anlamda yıldız düşmanı"
"Bir insanın analizi için önce geçmişte ne yaptığına bakacaksınız. Aykut Kocaman, Konyaspor'da Hleb'i kendinden bezdirdi. Alex ile pik yaptı. Alex, Fenerbahçe'nin efsanesiydi. Sonra Valbuena ve şimdi de Skrtel var. Valbuena ve Skrtel gibi oyuncular Kocaman'ı yiyebilir. Aykut Kocaman ciddi anlamda yıldız düşmanıdır. Kibar ayaklarıyla Şenol Güneş'e laf çakar. Galatasaray'a 'Suni puanlar var.' diyor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de kaldığı her gün; 25 milyonun kan kusmasıdır. Bu Fenerbahçe şampiyon olacak mı? İkinci ol şampiyonluk kabul edelim."
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:13
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
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