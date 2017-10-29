Yıldırım, üniversite için destek istedi

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Divan'da yaptığı konuşmada yeni kurulacak Fenerbahçe Üniversitesi için herkesin maddi, manevi desteğini beklediklerini söyledi. Yıldırım, "Kim ne kadar bağış yaparsa hepsi kabuldür" derken, "Bugün fazla konuşmak istemiyorum. Acılarımız var. Her gün bu kulübe hizmet eden kişiler aramızdan ayrılıyor. Hepsini saygıyla anıyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



İlk bağış Küçük'ten?

FENERBAHÇE Üniversitesi'nin Ataşehir'de yapılması planlanan kampüs inşaatı için ilk bağışı 1.2 milyon lira ile Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük gerçekleştirdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da 4 dersliğe bağışta bulunacağı ifade edildi.



Borç 300 milyon

DİVAN'da Fenerbahçe'nin borcu 300 milyon 47 bin 719 TL olarak açıklandı. Kulübün alacaklarının ise 30 milyon 58 bin 952 TL olduğu belirtildi. Borç-alacak farkı 269 milyon 988 bin 767 TL oldu.



