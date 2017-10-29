Yıldırım, üniversite için destek istedi
İlk bağış Küçük'ten?
FENERBAHÇE Üniversitesi'nin Ataşehir'de yapılması planlanan kampüs inşaatı için ilk bağışı 1.2 milyon lira ile Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük gerçekleştirdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da 4 dersliğe bağışta bulunacağı ifade edildi.
Borç 300 milyon
DİVAN'da Fenerbahçe'nin borcu 300 milyon 47 bin 719 TL olarak açıklandı. Kulübün alacaklarının ise 30 milyon 58 bin 952 TL olduğu belirtildi. Borç-alacak farkı 269 milyon 988 bin 767 TL oldu.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:37
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
Yıldırım, üniversite için destek istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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