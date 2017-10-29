 Vedat Olcay vefat etti – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Vedat Olcay vefat etti

    Vedat Olcay vefat etti
    FENERBAHÇE Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski genel sekreteri Vedat Olcay tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti. Olcay için hem kulüp adına hem de Aziz Yıldırım ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayınladı. Yıldırım, "Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

    Cenaze töreni yarın
    MERHUM Vedat Olcay'ın cenazesi, yarın Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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