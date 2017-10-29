Seri başlasın

G.Saray ile puan farkını kapatmak için ilk yarının kalan haftalarında 8’de 8 hedefi koyan Kocaman, öğrencilerinden seriye Kayserispor’u yenerek başlamalarını istedi

FENERBAHÇE, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın sahadaki bölümünde teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu arada teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncuları ile yaptığı toplantıda Kayserispor maçı ile ligde önemli bir döneme gireceklerini belirterek, herkesten sorumluluk almasını istedi. TECRÜBELİ hocanın, "Fikstürde avantajlı bir döneme giriyoruz. Biz derbi niteliğindeki maçlarımızı bitirdik. Rakiplerimiz daha birbirleriyle oynayacaklar. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek puan farkını kapatabiliriz. Ancak öncelikle bizim kendi maçlarımızı kazanmamız gerek. Kayserispor'u yenip başlangıcı yapalım. İlk yarıda kalan 8 haftada kayıp yaşamazsak, yarışta avantajlı konuma geçeriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Neto&Roman ile devam

AYKUT Kocaman, savunmanın göbeğini bozmayacak. Son iki maçta görev verdiği Luis Neto ile Roman Neustadter ikilisinin performansından memnun kalan sarı-lacivertli çalıştırıcı, Kayserispor karşısında da karşılaşmaya bu oyuncularla başlayacak. Martin Skrtel ise kulübede bekleyecek.



Salonda kuvvet yüklediler

ANTRENMANIN ilk bölümünde oyuncular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Futbolcuların çalışma sırasında oldukça hırslı ve neşeli olmaları dikkat çekti. Josef de Souza ile Nabil Dirar, objektiflere gülümseyerek poz verirken, Kayserispor'u yeneceklerini belirttiler.

