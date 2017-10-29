Seri başlasın
G.Saray ile puan farkını kapatmak için ilk yarının kalan haftalarında 8’de 8 hedefi koyan Kocaman, öğrencilerinden seriye Kayserispor’u yenerek başlamalarını istedi
Neto&Roman ile devam
AYKUT Kocaman, savunmanın göbeğini bozmayacak. Son iki maçta görev verdiği Luis Neto ile Roman Neustadter ikilisinin performansından memnun kalan sarı-lacivertli çalıştırıcı, Kayserispor karşısında da karşılaşmaya bu oyuncularla başlayacak. Martin Skrtel ise kulübede bekleyecek.
Salonda kuvvet yüklediler
ANTRENMANIN ilk bölümünde oyuncular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Futbolcuların çalışma sırasında oldukça hırslı ve neşeli olmaları dikkat çekti. Josef de Souza ile Nabil Dirar, objektiflere gülümseyerek poz verirken, Kayserispor'u yeneceklerini belirttiler.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:41
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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