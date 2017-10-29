 Mendes'e dikkat – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Mendes'e dikkat

    Mendes'e dikkat
    FENERBAHÇE'nin Kayserispor'da en çekindiği isim Ryan Mendes. Teknik heyet, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 3 gol, 2 asist üreten Yeşil Burun Adaları pasaportlu oyuncuya boş alan bırakılmamasını istedi. Geçen sezon devre arasında Lille'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, çabukluğu ve gol bölgelerindeki becerisiyle dikkat çekiyor.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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