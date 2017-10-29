 Fernandao ocakta olabilir – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Fernandao ocakta olabilir

    Fernandao ocakta olabilir
    BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, transfer gündemlerinde yer alan Fenerbahçeli Jose Fernandao için ara transferi işaret etti. Fransız hoca, "Takıma katkı verecek oyuncuları görmek isterim. Ancak ocak ayında konuşulması gerekenlerin, ekim ayında konuşulmasını doğru bulmuyorum" dedi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fernandao için ara transferde Fenerbahçe ile görüşeceklerini söylemişti.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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