Fernandao ocakta olabilir

BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, transfer gündemlerinde yer alan Fenerbahçeli Jose Fernandao için ara transferi işaret etti. Fransız hoca, "Takıma katkı verecek oyuncuları görmek isterim. Ancak ocak ayında konuşulması gerekenlerin, ekim ayında konuşulmasını doğru bulmuyorum" dedi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fernandao için ara transferde Fenerbahçe ile görüşeceklerini söylemişti.