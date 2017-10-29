Fenerbahçe ile Kayserispor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 42 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 93 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı.
Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.
TARİHİ SONUÇLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.
SON 10 MAÇ
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2011-2012
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|4 - 0
|2012-2013
|Kayserispor-Fenerbahçe
|1 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|2 - 1
|2013-2014
|Fenerbahçe-Kayserispor
|5 - 1
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 2
|2015-2016
|Kayserispor-Fenerbahçe
|0 - 1
|Fenerbahçe-Kayserispor
|1 - 0
|2016-2017
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3 - 3
|Kayserispor-Fenerbahçe
|4 - 1
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:56
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Rdıvan Dilmen iki Beşiktaşlıyı övdü!
Toplam 5
Yorum
BJK FENER MAÇI 1 PENALTI BİR NİZAMİ GOL. ALANYA MAÇI BİR PENALTI. BEŞİKTAŞTAN ÇALINAN PUANLARDAN GELEN PARALAR GÖZÜNÜZE DURSUN.
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Beşiktaşlı yıldızlardan Güneş'e şok tavır
Toplam 9
Yorum
EAGLE LENS SEN NEYİN PEŞİNDESİN 1 AYDIR FUTBOLLA ALAKAN YOK. ALDIĞIN PARANIN HAKKINI VER. MEDEL ADAMMI OLDUN :)
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Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 6
Yorum
Dosdoğru Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar "insan"dır Aziz Yıldırım! Hatasıyla sevabıyla, ama gözü başı ayrı oynamadan, kimseye eyvallahı olmadan
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