 Fenerbahçe ile Kayserispor 43. randevuda – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    ile 43. randevuda

    Fenerbahçe ile Kayserispor 43. randevuda

    ile , lig tarihinde yarın 43. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 42 maçta 27, 6 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı.

    Sarı-lacivertlilerin 93 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.

    İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
    Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

    İstanbul'da Fenerbahçe'nin 53 golüne, Kayserispor 21 golle yanıt verdi.

    Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı.

    Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

    TARİHİ SONUÇLAR
    Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

    Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

    SON 10 MAÇ
    Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2011-2012 Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1
    Fenerbahçe-Kayserispor 4 - 0
    2012-2013 Kayserispor-Fenerbahçe 1 - 1
    Fenerbahçe-Kayserispor 2 - 1
    2013-2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5 - 1
    Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 2
    2015-2016 Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1
    Fenerbahçe-Kayserispor 1 - 0
    2016-2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3 - 3
    Kayserispor-Fenerbahçe 4 - 1
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:56
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