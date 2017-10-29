 En güzel hediye 3 puan – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    En güzel hediye 3 puan

    En güzel hediye 3 puan
    ÖNCEKİ gün 36 yaşına basın Volkan Demirel, kendisi için en güzel hediyenin 3 puan olacağını belirtti. Takım arkadaşlarına hazırladıkları pasta için teşekkür eden kaptanın, Kayserispor maçında galibiyet sözü aldığı öğrenildi. Bu arada Volkan'ın yarın da yedek soyunması bekleniyor. Kalede yine Kameni olacak.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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