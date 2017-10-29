En güzel hediye 3 puan

ÖNCEKİ gün 36 yaşına basın Volkan Demirel, kendisi için en güzel hediyenin 3 puan olacağını belirtti. Takım arkadaşlarına hazırladıkları pasta için teşekkür eden kaptanın, Kayserispor maçında galibiyet sözü aldığı öğrenildi. Bu arada Volkan'ın yarın da yedek soyunması bekleniyor. Kalede yine Kameni olacak.