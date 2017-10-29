 Dixon’dan müjde – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dixon’dan müjde

    Dixon’dan müjde
    FENERBAHÇE Doğuş'un uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahada yararlanamadığı oyuncusu Bobby Dixon, kişisel Twitter hesabından dönüş tarihini açıkladı. ABD asıllı oyuncu, "Bu pazartesi (yarın) takıma geri dönebilirim inşallah, çok hazırım" dedi. Dixon'un dönüşü ile Fenerbahçe'nin guard pozisyonunda rahatlaması bekleniyor.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dixon’dan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.