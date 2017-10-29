Dixon’dan müjde

FENERBAHÇE Doğuş'un uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahada yararlanamadığı oyuncusu Bobby Dixon, kişisel Twitter hesabından dönüş tarihini açıkladı. ABD asıllı oyuncu, "Bu pazartesi (yarın) takıma geri dönebilirim inşallah, çok hazırım" dedi. Dixon'un dönüşü ile Fenerbahçe'nin guard pozisyonunda rahatlaması bekleniyor.