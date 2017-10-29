"Caner'e 6 maç fazla"

FENERBAHÇE Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maç cezanın fazla, Ryan Babel'e yapılan indirimin ise yanlış olduğunu söyledi. Divan kurulunun ardından gazetecilerle sohbet eden Mosturoğlu, "Caner'in cezası 6 değil 4 maç olması gerekirdi. Fakat Tahkim Kurulu'na itiraz bile etseler 4 maça düşmez, 6 maç olarak kalır. Ryan Babel'in cezasının 1 maça indirilmesi ise hatalı karar. Direkt kırmızı kartın cezası 2 maçtır" görüşünü dile getirdi.ŞEKİP Mosturoğlu, ligde Kayserispor'u mağlup edeceklerini de ifade ederek, "Yeni transferlerimiz, adaptasyon sürecini tamamladı. Gelişim süreci devam eden takımımız, önümüzdeki günlerde taraftarımızın arzuladığı seviyede futbolu izlettirecektir. Derbilerde kaybetmeme alışkanlığını sürdüren Fenerbahçe, fikstür avantajını da iyi kullanarak yükselişe geçecek ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelecektir" diye konuştu.ŞEKİP Mosturoğlu, görüntüden eskiden de ceza verildiğini, talimat değişikliğini gereksiz bulduğunu söyledi. TFF'den VAR'ın hızlandırılmasını istediklerini de kaydetti:VİDEO Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu hafta 3 maçta test edilecek. Hızlandırılmasını istedik. Maliyeti federasyonun karşılayacağını düşünüyorum.YILDIRIM Demirören yabancı oyuncu sayısı için altyapı programı yapılacağını söyledi. Altyapıdan yerli futbolcu üretimiyle sayının azalacağını söyledi.GÖRÜNTÜDEN ceza vermek eskiden de mümkündü.Bana göre talimat değişikliğine gerek yoktu.DURSUN Özbek gerçekten gönüllü. Kurumsallaşma çalışmalarıyla ilgili benzer fikirlerimiz var.Mosturoğlu, "Futbolda şikede kumpas" davası kapsamında haklarında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından onanmasını beklediklerini söyledi.