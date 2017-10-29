"Caner'e 6 maç fazla"
Fenerbahçe Asbaşkanı, “Caner’in cezası 4 maç olması gerekirdi. Fakat Tahkim’e gitseler bile düşmez” derken, Babel’in cezasının 1 maça indirilmesinin ise yanlış olduğunu dile getirdi
Fikstürle yükselişe geçeceğiz
ŞEKİP Mosturoğlu, ligde Kayserispor'u mağlup edeceklerini de ifade ederek, "Yeni transferlerimiz, adaptasyon sürecini tamamladı. Gelişim süreci devam eden takımımız, önümüzdeki günlerde taraftarımızın arzuladığı seviyede futbolu izlettirecektir. Derbilerde kaybetmeme alışkanlığını sürdüren Fenerbahçe, fikstür avantajını da iyi kullanarak yükselişe geçecek ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelecektir" diye konuştu.
Talimat değişikliğine gerek yoktu
ŞEKİP Mosturoğlu, görüntüden eskiden de ceza verildiğini, talimat değişikliğini gereksiz bulduğunu söyledi. TFF'den VAR'ın hızlandırılmasını istediklerini de kaydetti:
VİDEO Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu hafta 3 maçta test edilecek. Hızlandırılmasını istedik. Maliyeti federasyonun karşılayacağını düşünüyorum.
YILDIRIM Demirören yabancı oyuncu sayısı için altyapı programı yapılacağını söyledi. Altyapıdan yerli futbolcu üretimiyle sayının azalacağını söyledi.
GÖRÜNTÜDEN ceza vermek eskiden de mümkündü.Bana göre talimat değişikliğine gerek yoktu.
DURSUN Özbek gerçekten gönüllü. Kurumsallaşma çalışmalarıyla ilgili benzer fikirlerimiz var.
Mosturoğlu, "Futbolda şikede kumpas" davası kapsamında haklarında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından onanmasını beklediklerini söyledi.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
"Caner'e 6 maç fazla" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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