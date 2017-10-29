Böyle gitmez

Ligde 3 gol atan oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, ceza alanına top atmada 9’uncu, isabetli şutta 4.6 ortalama ile 13. sırada yer alıyor

SÜPER Lig'de yarın akşam Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin hücum istatistikleri endişe veriyor... Sarı-lacivertliler geride kalan 9 haftada 17 gol atmasına rağmen, gole gitme konusunda sıkıntı yaşıyor. 3 gol atan oyuncusu bulunmayan Kanarya'nın hücumda en etkili ismi Valbuena. Maç başına 1 isabetli şutla oynayan yıldız da ligde kendisine ancak 22'nci sırada yer bulabildi. Fransız oyuncu şut istatistiğinde de ilk 25'e giren tek isim. Maç başına 2.1 şut ile 19. sırada. Valbuena en iyi asistçiler arasında da 20'nci sırada. Yine rakipten karşılanan topta, Fenerbahçe'den hiçbir oyuncu ilk 25 içinde yer almıyor. Fenerbahçe'nin ceza sahasından uzakta oynadığının bir göstergesi de ceza alanına atılan toplar.



G.BİRLİĞİ'NİN BİLE GERİSİNDE

AYKUT Kocaman'ın ekibi maç başına 38 ile bu alanda da ligde ancak 9. olabildi. İç sahada bu oranı 41.5'a çıkaran Kanarya buna rağmen 9 puanlı Trabzonspor'un (43.5) bile gerisinde yer alıyor. Deplasmanda ise bu oran 35.2'ye iniyor ki bu Gençlerbirliği'nden daha düşük. Ceza alanına topla fazla giremeyen Fenerbahçe doğal olarak şut konusunda da oldukça cimri. Geride kalan 9 haftada 11.7 şut ortalaması ile oynayan sarılacivertliler bu kategoride de 8'nci sırada kaldı. İsabetli şutta ise durum daha da vahim. Maç başına 4.6 şut atan F.Bahçe ancak 13'üncü sırada.