Böyle gitmez
Ligde 3 gol atan oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, ceza alanına top atmada 9’uncu, isabetli şutta 4.6 ortalama ile 13. sırada yer alıyor
G.BİRLİĞİ'NİN BİLE GERİSİNDE
AYKUT Kocaman'ın ekibi maç başına 38 ile bu alanda da ligde ancak 9. olabildi. İç sahada bu oranı 41.5'a çıkaran Kanarya buna rağmen 9 puanlı Trabzonspor'un (43.5) bile gerisinde yer alıyor. Deplasmanda ise bu oran 35.2'ye iniyor ki bu Gençlerbirliği'nden daha düşük. Ceza alanına topla fazla giremeyen Fenerbahçe doğal olarak şut konusunda da oldukça cimri. Geride kalan 9 haftada 11.7 şut ortalaması ile oynayan sarılacivertliler bu kategoride de 8'nci sırada kaldı. İsabetli şutta ise durum daha da vahim. Maç başına 4.6 şut atan F.Bahçe ancak 13'üncü sırada.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:37
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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