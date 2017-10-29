Altyapıdan 2 galibiyet

ALTYAPIDA rakip Başakşehir'di... U14'ler 2-0, U15'ler 3-1 kazanırken, U16 takımı ise 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe U14 Takımı'nın iki golünü de Melih Bostan attı. U15'ler Ömer Faruk (2) ve Arda ile galibiyete uzanırken, U16 takımının tek sayısı ise Eyüp Akcan'dan geldi.