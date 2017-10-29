 Altyapıdan 2 galibiyet – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Altyapıdan 2 galibiyet

    Altyapıdan 2 galibiyet
    ALTYAPIDA rakip Başakşehir'di... U14'ler 2-0, U15'ler 3-1 kazanırken, U16 takımı ise 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe U14 Takımı'nın iki golünü de Melih Bostan attı. U15'ler Ömer Faruk (2) ve Arda ile galibiyete uzanırken, U16 takımının tek sayısı ise Eyüp Akcan'dan geldi.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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