3 faul çalınmadı!

Obradovic, Panathinakos maçında son hücumda 3 net faullerinin çalınmadığını belirtip, “Daha sıkı çalışmalıyız” dedi

THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a deplasmanda son saniye basketi ile yenilerek 2. yenilgisini alan Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, "İlk yarıda iyi oynadık ve kolay sayı bulmamalarını sağladık. İkinci yarıda agresif döneceklerini biliyorduk. 0 top çalma ve 7 top kaybımız var. Şunu da söylemem gerekiyor; son hücumda çalınmayan bizim 3 faulümüz vardı. Soyunma odasında izledim ve netti fauller. Olanları unutup, bizim sorunlarımızın ne olduğuna bakıp, daha sıkın çalışmamız gerek" değerlendirmesinde bulundu.



G.Saray maçı önemli

OBRADOVİC, bugün Galatasaray ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu da belirterek, "Artık tamamen bu maça konsantre olmalıyız. Çok önemli bir maç bizim için. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.