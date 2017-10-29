3 faul çalınmadı!
Obradovic, Panathinakos maçında son hücumda 3 net faullerinin çalınmadığını belirtip, “Daha sıkı çalışmalıyız” dedi
G.Saray maçı önemli
OBRADOVİC, bugün Galatasaray ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu da belirterek, "Artık tamamen bu maça konsantre olmalıyız. Çok önemli bir maç bizim için. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:12
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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