 Sudan ucuza Santon – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Sudan ucuza Santon

    Sudan ucuza Santon
    SARI-lacivertli kulüp ile ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Sol bek takviyesi için daha önce Ansaldi'yi isteyip sonuç alamayan Kanarya'nın, bu kez İnterli futbolcu David Santon'a göz diktiği kaydedildi. Radio CRC, bu sezon Serie A'da sadece 6 dakika oynayabilen 26 yaşındaki sol bek için F.Bahçe'nin 1 milyon euro teklif ettiği bilgisini paylaştı. Önerilen bu rakamın düşük olduğu, ancak Santon'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için İnter'in kabul etme ihtimali bulunduğu ifade edildi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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