 Kocaman'ın istediği Onyekuru parlıyor – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kocaman'ın istediği Onyekuru parlıyor

    Kocaman'ın istediği Onyekuru parlıyor
    AYKUT Kocaman'ın transfer sezonunda alınmasını çok istemesine rağmen Everton'a giden Henry Onyekuru, kiralandığı Anderlecht'te parlıyor. 8 milyon euro'ya geldiği İngiliz ekibinden hemen Belçika temsilcisine gönderilen Nijeryalı futbolcu, 11 maçta attığı 6 golle dikkat çekti. Avrupa'nın dev takımlarının da gündemine gelmeye başlayan 20 yaşındaki kanat forvet için Atletico'nun devre arasında 20 milyon euro'yu gözden çıkaracağı iddia ediliyor
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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