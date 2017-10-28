Kocaman'ın istediği Onyekuru parlıyor

AYKUT Kocaman'ın transfer sezonunda alınmasını çok istemesine rağmen Everton'a giden Henry Onyekuru, kiralandığı Anderlecht'te parlıyor. 8 milyon euro'ya geldiği İngiliz ekibinden hemen Belçika temsilcisine gönderilen Nijeryalı futbolcu, 11 maçta attığı 6 golle dikkat çekti. Avrupa'nın dev takımlarının da gündemine gelmeye başlayan 20 yaşındaki kanat forvet için Atletico'nun devre arasında 20 milyon euro'yu gözden çıkaracağı iddia ediliyor