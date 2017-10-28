İşte Fenerbahçe’nin toplam borcu!
Fenerbahçe’nin Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe’nin toplam borcu 300 milyon 47 bin 719 TL olarak belirtildi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:14
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Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor!
Toplam 4
Yorum
durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
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Fener'e gelmedi bunalıma girdi
Toplam 2
Yorum
Özgür Gelseydi tımarhaneye atarlardı
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''Adamına göre muamele yapılmasın''
Toplam 12
Yorum
Düsseldorf'lu Emre Belezoglu'larinin, Volkan Demirel'lerin, Haci'lerin, Maicon'larin olduklari yerde,, Caner'ler de olur !
İşte Fenerbahçe’nin toplam borcu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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