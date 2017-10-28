F.Bahçe Arda'yı resmen istedi

İspanyol gazetesi, Barça’nın ödediği 40 milyon euro’nun bir kısmını çıkarmak istediğini yazıp “Bu transfer Türkiye’yi sarsar” yorumu yaptı

BARCELONA'nın, iyice gözden düşen hatta sezon başında elden çıkarmak istemesine rağmen beklenen teklifi alamadığı Arda'yı F.Bahçe'ye gönderebileceği iddia edildi. Bunu ileri süren ise Katalanların önde gelen gazetelerinden El Mundo Deportivo. Gazete, milli yıldız için 40 milyon euro ödeyen Barça'nın verdiği paranın en azından bir kısmını çıkarmak istediğini yazdı.



Daha önce yalanlandı

Kulüpler arasındaki görüşmelerin başladığı detayını verdi. F.Bahçe'nin transferi bitirmesinin büyük olasılık olarak görüldüğü haberde "Arda'nın F.Bahçe'ye imza atması Türkiye'de büyük şaşkınlığa neden olabilir" yorumu yapıldı. F.Bahçe'nin Arda'yı istediği daha önce de pek çok kez iddia edilmiş ancak sarı-lacivertli kulüp bunları yalanlamıştı.



'KULÜP BUL ARDA'

MİLLİ futbolcu ile ilgili bir haber de yine İspanyol gazetesi Sport'tan geldi. Arda'nın, teknik direktör Valverde'nin planları arasında bulunmadığını yazan gazete, kulübün kendine takım bulmasını istediği 4 oyuncudan birinin Arda olduğunu belirtti.



Olmayacak dua

Arda'nın Fenerbahçe'ye geleceğini ya da Fenerbahçe'nin Arda'yı istiyeceğini düşünmek tam bir hayal tüccarlığı olur. Oyuncunun Galatasaray ile bütünleştiğini belirten açıklamaları zaten bu yolu tıkamıştı. Bunun üstüne Milli Takım'da yaşadıkları sırasında Fenerbahçe taraftarı da Arda'yı çok ciddi eleştirdi. İspanyollar olmayacak duaya "Amin" demişler. Ayrıca ben de kulüplerinde sembol oyuncuların böyle yer değiştirmelerine karşıyım. Yitirdiğimiz aidiyet duygusunu kazanmamız lazım. Yani; Arda'ya Fenerbahçe forması yakışmaz, gelirse Galatasaray'da oynamalı.



Mini yorum Gürcan Bilgiç