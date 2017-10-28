F.Bahçe Arda'yı resmen istedi
İspanyol gazetesi, Barça’nın ödediği 40 milyon euro’nun bir kısmını çıkarmak istediğini yazıp “Bu transfer Türkiye’yi sarsar” yorumu yaptı
Daha önce yalanlandı
Kulüpler arasındaki görüşmelerin başladığı detayını verdi. F.Bahçe'nin transferi bitirmesinin büyük olasılık olarak görüldüğü haberde "Arda'nın F.Bahçe'ye imza atması Türkiye'de büyük şaşkınlığa neden olabilir" yorumu yapıldı. F.Bahçe'nin Arda'yı istediği daha önce de pek çok kez iddia edilmiş ancak sarı-lacivertli kulüp bunları yalanlamıştı.
'KULÜP BUL ARDA'
MİLLİ futbolcu ile ilgili bir haber de yine İspanyol gazetesi Sport'tan geldi. Arda'nın, teknik direktör Valverde'nin planları arasında bulunmadığını yazan gazete, kulübün kendine takım bulmasını istediği 4 oyuncudan birinin Arda olduğunu belirtti.
Olmayacak dua
Arda'nın Fenerbahçe'ye geleceğini ya da Fenerbahçe'nin Arda'yı istiyeceğini düşünmek tam bir hayal tüccarlığı olur. Oyuncunun Galatasaray ile bütünleştiğini belirten açıklamaları zaten bu yolu tıkamıştı. Bunun üstüne Milli Takım'da yaşadıkları sırasında Fenerbahçe taraftarı da Arda'yı çok ciddi eleştirdi. İspanyollar olmayacak duaya "Amin" demişler. Ayrıca ben de kulüplerinde sembol oyuncuların böyle yer değiştirmelerine karşıyım. Yitirdiğimiz aidiyet duygusunu kazanmamız lazım. Yani; Arda'ya Fenerbahçe forması yakışmaz, gelirse Galatasaray'da oynamalı.
Mini yorum Gürcan Bilgiç
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
F.Bahçe Arda'yı resmen istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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