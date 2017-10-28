 'Cenk Tosun'u da istiyorlar' – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    'Cenk Tosun'u da istiyorlar'

    'Cenk Tosun'u da istiyorlar'
    HİKMET Karaman; Crystal Palace'ın, Ozan Tufan'ın yanı sıra Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u da istediğini itiraf ederken, "Bana Beşiktaş'ın Cenk için çok para istediğini söylediler. Cenk'i belki alamazlar ama Ozan'ı transfer etmek için kararlılar" şeklinde konuştu.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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