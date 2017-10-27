Rotasyonda Fener önde
Kanarya 9 maçta 22 oyuncu kullandı. Beşiktaş 18 futbolcu ile en az oyuncuya şans veren dev
Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman, bu dönemde 22 oyuncuya şans tanırken, Şenol Güneş'in Kartal'ında ilk 9 haftada 18 oyuncu görev aldı. İkinci sıradaki Galatasaray'da ise İgor Tudor rotasyonda 20 ismi kullandı.
Fenerbahçe'de en fazla süreyi Valbuena (728 dakika) alırken, Beşiktaş'ta 810'ar dakika ile Fabri, Pepe ve Caner en çok dakika alan isimler oldu.
Cimbom'da ise en çok süreyi 9 maçta da sahada kalan (810 dakika) kaleci Muslera ve Maicon aldı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:06
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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