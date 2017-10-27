Rotasyonda Fener önde

Kanarya 9 maçta 22 oyuncu kullandı. Beşiktaş 18 futbolcu ile en az oyuncuya şans veren dev

Üç Büyükler'den ligin 9. haftası itibarıyla en fazla oyuncuya şans veren takım Fenerbahçe oldu, en az değişiklik ise Beşiktaş'tan geldi.



Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman, bu dönemde 22 oyuncuya şans tanırken, Şenol Güneş'in Kartal'ında ilk 9 haftada 18 oyuncu görev aldı. İkinci sıradaki Galatasaray'da ise İgor Tudor rotasyonda 20 ismi kullandı.



Fenerbahçe'de en fazla süreyi Valbuena (728 dakika) alırken, Beşiktaş'ta 810'ar dakika ile Fabri, Pepe ve Caner en çok dakika alan isimler oldu.



Cimbom'da ise en çok süreyi 9 maçta da sahada kalan (810 dakika) kaleci Muslera ve Maicon aldı.