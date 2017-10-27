İnatlarını kırın
Fenerbahçe’nin hocası, pazartesi günü Kadıköy’de derbi değerinde olan önemli bir maça çıkacaklarını belirterek öğrencilerini uyardı: “Karşımızda ligin hızlı ataklara en iyi çıkan ekiplerinden biri var. Son 15 dakika kırılma yaşanacak. Çok inatçılar, maçı asla bırakmıyorlar ve son ana kadar gol için saldırıyorlar. Öne geçerlerse kaybetmiyorlar. Çok dikkatli olmayız”
SAKIN FIRSAT VERME
"Ligin hızlı ataklarla en fazla gol bulan ekiplerinden biriyle oynayacağız. Son 15 dakika ise belki de en çok dikkat etmemiz gereken bölüm olacak. Rakip bu periyotta 5 gol attı. Muhtemelen beraberliğe oynayacaklar ve alanlarını iyi kapatacaklar. Ancak gol için de fırsat kollayıp sürpriz arayacaklar. Onlara bu fırsatı vermemeliyiz.
İLK BİZ ATALIM
Kesinlikle ilk golü atan taraf olmalıyız. Çünkü öne geçerlerse bunu koruyorlar ve kazanıyorlar. Geriye düştükleri maçlarda ise zorlanıyorlar. Golü atıp dirençlerini kırmalıyız. Derbiler kadar önemli bir maç. Unutmayın inatçı bir takımla oynayacağız ve çok dikkatli olmalıyız. "
KAYSERİSPOR'UN SON 15 DAKİKADA ATTIĞI GOLLER
Kayseri-Osmanlı 2-2 (Dakika 87-Mendes: 1 puan kurtardı)
Sivasspor-Kayseri 0-2 (Dakika 83-Stojiljkovic)
Kayseri-Antalya 2-0 (Dakika 77-Umut Bulut)
Kasımpaşa-Kayseri 1-1 (Dakika 90 Atila Turan: 1 puan kurtardı)
Kayseri-Bursa 3-1 (Dakika 87-Mendes)
KAYSERİ İLK GOLÜ YİYİNCE
G.Saray-Kayseri 4-1
Kasımpaşa-Kayseri 1-1
Karabük-Kayseri 1-0
KAYSERİ İLK GOLÜ ATINCA
Kayseri-Göztepe 1-0
Kayseri-Osmanlı 2-2
Sivas-Kayseri 0-2
Kayseri-Antalya 2-0
Kayseri-Bursa 3-1
Kayseri-Konya 2-1
BİR BAKIŞTA KAYSERİSPOR
Gol 14
Maç başına gol 1.55
Maç başına şut 9.4
Maç başına isabetli şut 4.0
Maç başına başarılı pas 344
Başarılı pas yüzdesi 79.3
İkili mücadele kazanma yüzdesi 49.8
Hava topu başarı yüzdesi 49.4
Maç başına korner 4.3
Topa sahip olma yüzdesi 53
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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