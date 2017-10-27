İdmanların dozajı arttı
Maçlarda 70. dakikalardan sonra düşüş yaşayan Fenerbahçe’de teknik heyet, ekstra bireysel kuvvet-dayanıklılık idmanları yaptırmaya başladı
90 DAKİKA SAVAŞ!
Kocaman, maç tempolarını 90 dakikaya yayamamaları halinde hedefe varamayacaklarını toplantılarda futbolcularına aktarırken, "Bitiş düdüğüne kadar savaşmalıyız. Bunun için de her zaman güçlü olmalıyız" ifadelerini kullandı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:48
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
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Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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