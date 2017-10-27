İdmanların dozajı arttı

Maçlarda 70. dakikalardan sonra düşüş yaşayan Fenerbahçe’de teknik heyet, ekstra bireysel kuvvet-dayanıklılık idmanları yaptırmaya başladı

F.Bahçe'de Aykut Kocaman, karşılaşmaların son 20 dakikalarında yaşanan performans düşüşüne çare arıyor. Tecrübeli hoca bunun için kurmaylarına ekstra bireysel dayanıklılık ve kuvvet antrenmanları hazırlattı. Janssen, Giuliano ve Valbuena başta olmak üzere bazı oyuncular, hazırlanan program dahilindeki bu yüklemelerle kondisyon depoluyor.



90 DAKİKA SAVAŞ!

Kocaman, maç tempolarını 90 dakikaya yayamamaları halinde hedefe varamayacaklarını toplantılarda futbolcularına aktarırken, "Bitiş düdüğüne kadar savaşmalıyız. Bunun için de her zaman güçlü olmalıyız" ifadelerini kullandı.