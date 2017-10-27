 Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

    Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

    Sarı-lacivertli kulüpte 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.

    Toplantıda, kulüp yönetim ve denetleme kurullarının raporlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:17
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