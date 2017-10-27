Ekici'ye nasihat
Aykut hoca, bir türlü sakatlıktan kurtulamayan oyuncudan ‘hırsının kurbanı olmamasını’ isterken, “Kendini üzme; tedavini, çalışmanı devam ettir. Sana çok ihtiyacım olacak” dedi
Sakatlık kabusu nedeniyle büyük moral bozukluğu yaşayan Mehmet'i dün Aykut Kocaman yanına çağırıp konuştu. Oyuncusundan kendisini toparlamasını isteyen tecrübeli hoca, "Sakatlığın geçtiğinde de bize ne kadar katkı yapacağını iyi biliyoruz. Kendini üzmeyi bırak, tedavine, çalışmana devam et. Sana çok ihtiyacımız olacak" dedi.
Emre BOL
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:43
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Yorum
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