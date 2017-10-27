Ekici'ye nasihat

Mehmet Ekici, geçen sezon'da ikinci yarıda kadro dışı kalmış, 6 ay ayağına top sürmeden'ye transfer olmuştu. Yaz kamp döneminde sakatlanan milli futbolcu, sahalara dönüşü 5. haftada oynananmaçı olmuştu. Tam kendini toparlamaya başlamıştı ki, Ekici yeniden sakatlandı. Yıldız futbolcu,aşırı yükleme yapınca sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık oluştu, Yeni Malatya maçına çıkamadı.kabusu nedeniyle büyük moral bozukluğu yaşayan Mehmet'i dün Ayanına çağırıp konuştu. Oyuncusundan kendisini toparlamasını isteyen tecrübeli hoca, "Sakatlığın geçtiğinde de bizeKendini üzmeyi bırak, tedavine, çalışmana devam et. Sana çok ihtiyacımız olacak" dedi.