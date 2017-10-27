 Ekici'ye nasihat – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Ekici'ye nasihat

    Ekici'ye nasihat

    Aykut hoca, bir türlü sakatlıktan kurtulamayan oyuncudan ‘hırsının kurbanı olmamasını’ isterken, “Kendini üzme; tedavini, çalışmanı devam ettir. Sana çok ihtiyacım olacak” dedi

    Mehmet Ekici, geçen sezon Trabzonspor'da ikinci yarıda kadro dışı kalmış, 6 ay ayağına top sürmeden F.Bahçe'ye transfer olmuştu. Yaz kamp döneminde sakatlanan milli futbolcu, sahalara dönüşü 5. haftada oynanan Alanyaspor maçı olmuştu. Tam kendini toparlamaya başlamıştı ki, Ekici yeniden sakatlandı. Yıldız futbolcu, kendini bir an önce gösterebilmek için aşırı yükleme yapınca sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık oluştu, Yeni Malatya maçına çıkamadı.

    Sakatlık kabusu nedeniyle büyük moral bozukluğu yaşayan Mehmet'i dün Aykut Kocaman yanına çağırıp konuştu. Oyuncusundan kendisini toparlamasını isteyen tecrübeli hoca, "Sakatlığın geçtiğinde de bize ne kadar katkı yapacağını iyi biliyoruz. Kendini üzmeyi bırak, tedavine, çalışmana devam et. Sana çok ihtiyacımız olacak" dedi.

    Emre BOL
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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