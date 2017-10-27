Derbinin faturası 90 bin TL+bloke

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Galatasaray'a derbinin faturasını kesti. Kulübe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası kesen kurul, "çirkin ve kötü tezahüratı" da bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL ile cezalandırdı. PFDK'dan yapılan açıklamada ayrıca, derbide misafir tribüne giriş yapan Fenerbahçeli taraftarların ilk dış saha maçında (Osmanlıspor) elektronik kartlarının bloke edildiği bildirildi.