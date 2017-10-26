 Yıldırım'dan ret kararı! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Yıldırım'dan ret kararı!

    Yıldırım'dan ret kararı!

    Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Ömerovic'in Konyaspor'a gidişine izin vermedi.

    Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından dün Aykut Kocaman'ın yardımcısı Fahruddin Ömerovic'e teklifte bulunmuştu.

    Ömerovic, Konyaspor'dan gelen teklifi ilk olarak Aykut Kocaman ile paylaştı. Ardından Aziz Yıldırım ile gerçekleşen görüşmede Ömerovic'e izin çıkmadı. Yıldırım, zorlu maçlar öncesi Ömerovic'in Atiker Konyaspor'a gitmesini onaylamadı.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:39
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