Yıldırım'dan ret kararı!

Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından dün Aykut Kocaman'ın yardımcısı Fahruddin Ömerovic'e teklifte bulunmuştu.

Ömerovic, Konyaspor'dan gelen teklifi ilk olarak Aykut Kocaman ile paylaştı. Ardından Aziz Yıldırım ile gerçekleşen görüşmede Ömerovic'e izin çıkmadı. Yıldırım, zorlu maçlar öncesi Ömerovic'in Atiker Konyaspor'a gitmesini onaylamadı.