Yıldırım'dan ret kararı!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Ömerovic'in Konyaspor'a gidişine izin vermedi.
Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmasının ardından dün Aykut Kocaman'ın yardımcısı Fahruddin Ömerovic'e teklifte bulunmuştu.
Ömerovic, Konyaspor'dan gelen teklifi ilk olarak Aykut Kocaman ile paylaştı. Ardından Aziz Yıldırım ile gerçekleşen görüşmede Ömerovic'e izin çıkmadı. Yıldırım, zorlu maçlar öncesi Ömerovic'in Atiker Konyaspor'a gitmesini onaylamadı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:39
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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