 Yargıtay’a yeni dosya gönderildi – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Yargıtay’a yeni dosya gönderildi

    Yargıtay’a yeni dosya gönderildi
    FENERBAHÇE Kulübü'nden 'Sözde Şike Davası Dosyası' ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada dosyadaki eksikliklerin giderildiği açıklandı. Dosyanın tekrar Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiği bilgisine ait yazı kulübe ulaştı.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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