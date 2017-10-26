Yargıtay’a yeni dosya gönderildi

FENERBAHÇE Kulübü'nden 'Sözde Şike Davası Dosyası' ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada dosyadaki eksikliklerin giderildiği açıklandı. Dosyanın tekrar Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiği bilgisine ait yazı kulübe ulaştı.