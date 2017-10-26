 Ozan Tufan için selfie kuyruğu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Ozan Tufan için selfie kuyruğu

    Ozan Tufan için selfie kuyruğu
    SEZONA kötü bir başlangıç yapan Ozan Tufan taraftarın tepkisini çekiyordu. Son haftalarda ise performansını artıran ve her maçta alkışlanan genç yıldız, artık gittiği mekanlarda büyük ilgi görüyor. Başarılı oyuncu son olarak bir AVM'de kahve molası verdi. Etrafını saran sarı-lacivertli taraftarlarla bol bol selfie çekildi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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