Ozan Tufan için selfie kuyruğu

SEZONA kötü bir başlangıç yapan Ozan Tufan taraftarın tepkisini çekiyordu. Son haftalarda ise performansını artıran ve her maçta alkışlanan genç yıldız, artık gittiği mekanlarda büyük ilgi görüyor. Başarılı oyuncu son olarak bir AVM'de kahve molası verdi. Etrafını saran sarı-lacivertli taraftarlarla bol bol selfie çekildi.