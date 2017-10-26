Kayseri biletleri genel satışa çıktı

KANARYA'nın ligin 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri bugün itibarıyla genel satışa çıkıyor. Okul Açık-Migros Tribünü biletleri 54 TL'den satışa sunuldu. En pahalı bilet ise 1907 Tribünü için belirlendi. Bu tribüne gitmek isteyen taraftarlar 430 TL ödeyecek.