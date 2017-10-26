 Kayseri biletleri genel satışa çıktı – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kayseri biletleri genel satışa çıktı

    Kayseri biletleri genel satışa çıktı
    KANARYA'nın ligin 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri bugün itibarıyla genel satışa çıkıyor. Okul Açık-Migros Tribünü biletleri 54 TL'den satışa sunuldu. En pahalı bilet ise 1907 Tribünü için belirlendi. Bu tribüne gitmek isteyen taraftarlar 430 TL ödeyecek.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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