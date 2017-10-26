Kameni burada mutlu

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Carlos Kameni, İstanbul'da olmaktan dolayı keyifli. Tecrübeli eldivenin 13 ve 8 yaşındaki oğulları ile 11 yaşındaki kızına gittikleri okullarda "Mutlaka Türkçe öğrenin" dediği belirtildi. Kameni arkadaşlarına da sık sık Türkiye'yi anlatıyor ve "Keşke buraya daha önce gelseydim. Mükemmel bir şehirde yaşıyorum ve çok saygı görüyorum" diyor.