 Kameni burada mutlu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Kameni burada mutlu

    Kameni burada mutlu
    Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Carlos Kameni, İstanbul'da olmaktan dolayı keyifli. Tecrübeli eldivenin 13 ve 8 yaşındaki oğulları ile 11 yaşındaki kızına gittikleri okullarda "Mutlaka Türkçe öğrenin" dediği belirtildi. Kameni arkadaşlarına da sık sık Türkiye'yi anlatıyor ve "Keşke buraya daha önce gelseydim. Mükemmel bir şehirde yaşıyorum ve çok saygı görüyorum" diyor.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:50
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