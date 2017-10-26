Kameni burada mutlu
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:50
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Caner'e soruşturma
Toplam 3
Yorum
misafir her şeyin bir ilki vardır evlat..
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Asamoah bombası
Toplam 10
Yorum
Buğra Nasıl ya sadece GS ye gelir. Bu adamlar paraya bakar, çok para verirsen gelir. Çok para verirse de fenere gider.
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Süper Lig ekibini satın alıyor!..
Toplam 2
Yorum
ELEMAN yayinci kurulusun maclarini verdigi bir takimi almasi dogru biseymi allahin askina.hicbir zaman ilk 3 den CIKARTILMAZ ARTIK BASAKSEHIR.
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