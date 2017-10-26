 İki başkan için iddianame hazır – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    İki başkan için iddianame hazır

    İki başkan için iddianame hazır
    OLAYLI geçen Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki Kadınlar Basketbol final serisinde başkanlar Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında tartışma yaşanmıştı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. İddianame hazırlandı. Soruşturma sonucunda iki başkan için de çeşitli cezalar istendi. Ayrıca 6222 Sporda Şiddetin Önlenmesine yönelik kanun da işletilecek.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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