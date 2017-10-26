 Hazırlıklar hızlı şekilde sürüyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Hazırlıklar hızlı şekilde sürüyor

    Hazırlıklar hızlı şekilde sürüyor
    FENERBAHÇE, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Sarı-lacivertiler açmagerme çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. İdman çift kale maçla sona erdi. Kanarya'nın Kayserispor mücadelesi hazırlıklarına bugün devam edilecek.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:48
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