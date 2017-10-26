‘Bu nasıl hakem’

İsla’nın Juventus ve Cagliari’den eski takım arkadaşları Çakır’ın derbi performansını eleştirdi.

Türkiye'de nefeslerin tutulduğu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 96 ülkede yayınlanmıştı. Kariyerinin önemli bölümünü İtalya'da geçiren Mauricio İsla'nın Juventus ve Cagliari'den eski takım arkadaşları da büyük maçı canlı takip ettiler. Ancak İsla'nın arkadaşları da tıpkı Türkiye'deki futbolseverler gibi hakem Cüneyt Çakır'ın performansından hiç memnun kalmamış.



Atmosfere hayran kalan Juventus ve Cagliari forması giyen futbolcular, Çakır'ın ise hatalarıyla maça damga vurduğunu belirtmiş. Juventus ve Cagliari'deki takım arkadaşlarının İsla'ya aktardıkları şu şekilde: "Türkiye'de futbola tutku çok büyük bu belli ancak oyun çok duruyor. Takımların bu şekilde tempo bulması zor. Hakem hataları inanılmaz boyutta. Bu kadar çok paranın harcandığı bir ligde hakemlerin oyunun akışını sağlaması gerekiyor"