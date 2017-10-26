‘Bu nasıl hakem’
İsla’nın Juventus ve Cagliari’den eski takım arkadaşları Çakır’ın derbi performansını eleştirdi.
Atmosfere hayran kalan Juventus ve Cagliari forması giyen futbolcular, Çakır'ın ise hatalarıyla maça damga vurduğunu belirtmiş. Juventus ve Cagliari'deki takım arkadaşlarının İsla'ya aktardıkları şu şekilde: "Türkiye'de futbola tutku çok büyük bu belli ancak oyun çok duruyor. Takımların bu şekilde tempo bulması zor. Hakem hataları inanılmaz boyutta. Bu kadar çok paranın harcandığı bir ligde hakemlerin oyunun akışını sağlaması gerekiyor"
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:35
-
Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
-
Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
-
Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
‘Bu nasıl hakem’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.