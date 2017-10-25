Oraya takılma

Derbide oyundan alınınca tepki veren Valbuena ile özel konuşan Kocaman Fransız yıldıza bunun gerekçesini anlattı: Taktik gereğiydi, takma kafanı...

MATHİEU Valbuena, G.Saray maçında 72'de kenara gelince çok bozulmuş, "Tam benim dakikalarımdı. Çıkmamalıydım" diyerek Aykut Kocaman'ın kararını eleştirmişti. Kocaman, Fransız yıldızla özel bir görüşme yaparak bunun gerekçesini anlattı. Sarı-lacivertli hoca, "Bu taktik gereği bir değişiklikti, böyle şeyleri kafanı takma. Rakip sana karşı çok sert oynuyordu. Oyundan düşünce daha diri bir isim almak istedim. Yoksa ben senden çok memnunum" dedi.