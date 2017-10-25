Kadınların rakibi BLMA

F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3'üncü maçında bugün Fransa ekibi BLMA'yı ağırlayacak. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele, 18.00'de başlayacak. Sarılacivertliler birer galibiyet ve yenilgi ile grupta 3. sırada bulunuyor.