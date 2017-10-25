 Kadınların rakibi BLMA – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kadınların rakibi BLMA

    Kadınların rakibi BLMA
    F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3'üncü maçında bugün Fransa ekibi BLMA' ağırlayacak. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele, 18.00'de başlayacak. Sarılacivertliler birer galibiyet ve yenilgi ile grupta 3. sırada bulunuyor.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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